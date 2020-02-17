2020/02/17 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 34 نائب من الكتل السنية ضمن كابينة علاوي الوزراية المستقلة ..اصدر 34 نائبا من القوى السنية “تحالف الوطن اولا و المشروع العربي العدل والاحسان وجبهة الانقاذ والتنمية” بيانا لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشان اختيار وزراء مستقلين شريطة عدم تسمية اي وزير متحزب من اي طرف كان.اقر المزيد : تحالف النصر : […]

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