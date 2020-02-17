في خطوة غير مسبوقة.. سجن مواطن بحريني 3 سنوات لحرقه العلم الإسرائيلي

2020/02/17 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بحرينية بسجن مواطن 3 سنوات ﻹحراقه العَلم الإسرائيلي خلال مظاهرة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.وذكرت صحيفة “البلاد” البحرينية أن “محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت برفض طعن مدان بالتجمهر والشغب، مدَّعياً أنه تجمهر نصرةً للقضية الفلسطينية، فقُضي عليه بإدانته ومجهولين بحرق العلم الإسرائيلي ومنقولات أخرى، وأيدت المحكمة سجنه لمدة 3 سنوات، على ما […]

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