الصادقون النيابية تعلن تنازلها عن استحقاقها الوزاري وتؤكد: دعوات المرجعية والشارع اغلى من البحث عن المناصب

2020/02/17 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائب عن كتلة الصادقون النيابية ليلى فليح حسن، ان كتلتها تنازلت عن استحقاقها في التمثيل الوزاري الجديد، فيما بينت أن دعوات المرجعية والشارع اغلى من البحث عن المناصب الوزارية.وقالت حسن لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “كتلتها تنازلت عن أي منصب حكومي استجابة لدعوات المرجعية والشارع العراقي”.وأشارت إلى أن “الصادقون خولت رئيس الوزراء […]

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