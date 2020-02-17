معتصمو خريجي كلية الزراعة في المثنى يفضون اعتصامهم

2020/02/17 | 11:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عدد من خريجي كلية الزراعة في المثنى، اليوم الاثنين، عن فض اعتصامهم من أمام مديرية الزراعة، وذلك بعد وعود بتوفير درجات وظيفية لهم بعد إقرار الموازنة العامة للدولة لهذا […]

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