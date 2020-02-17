الهجرة: مخيم الهول يضم أكثر من 31 ألف نازح

2020/02/17 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، أن مخيم الهول الموجود في سوريا يضم 31.500 نازح، فيما أوضحت أن هنالك نحو (4000) شخص يرغبون بالعودة الى العراق.

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