التربية تمنح موظفي الخدمة الجامعية تفرغاً ليوم واحد في الاسبوع.. (وثيقة)

2020/02/17 | 11:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوافقت وزير التربية سها خليل العلي بك، الاثنين، على منح موظفي الخدمة الجامعية الحاصلين على اللقب "العلمي" تفرغاً ليوم واحد في الأسبوع .واوضح مركز البحوث والدراسات التربوية في الوزارة، بحسب بيان للأخيرة، أن "هذا الإجراء يأتي لإحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية لما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الإنسانية واعتماد معايير الجودة وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع".

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