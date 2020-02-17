2020/02/17 | 11:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتحت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، والداخلية الاتحادية يوم الاثنين مكتبا لمنح جوازات السفر في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل .

وفي مراسم رسمية حضرها وزير اداخلية الاقليم ريبر احمد، و محافظ اربيل فرست صوفي، وقائد شرطة المحافظة العميد دلير النجار وممثلون عن وزارة الداخلية الاتحادية افتتح المكتب اليوم.

وبهذا فإن عدد مكاتب منح الجوازات في اقليم كوردستان قد اصبحت 10 مكاتب اربعة في اربيل ، ومثلها في السليمانية، وفي دهوك اثنان.

وكانت حكومة اقليم كوردستان الحالية برئاسة مسرور بارزاني قد اعلنت ومنذ تشكيلها عن عزمها افتتاح مكاتب جوازات جديدة في محافظات الاقليم للتسهيل على المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مكتب جديد لمنح الجوازات في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مكتب جديد لمنح الجوازات في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).