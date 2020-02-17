2020/02/17 | 11:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العراقي للتجارة: تحقيق أرباح صافية قدرها 556 مليون دولار أميركي خلال 2019) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العراقي للتجارة: تحقيق أرباح صافية قدرها 556 مليون دولار أميركي خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).