2020/02/17 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق افتتحت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، والداخلية الاتحادية يوم الاثنين مكتبا لمنح جوازات السفر في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل .وفي مراسم رسمية حضرها وزير اداخلية الإقليم ريبر احمد، و محافظ اربيل فرست صوفي، وقائد شرطة المحافظة العميد دلير النجار وممثلون عن وزارة الداخلية الاتحادية افتتح المكتب اليوم.وبهذا فإن عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مكتبا لمنح جوازات السفر في أربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مكتبا لمنح جوازات السفر في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).