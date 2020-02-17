الطاقة النيابية لـ”العهد نيوز”: هذا ما نحتاج اليه لحسم الخلاف بين المركز والاقليم

2020/02/17 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو النفط والطاقة النيابية علي العبودي، أن حسم الخلاف بين الإقليم والمركز بشأن واردات النفط بحاجة إلى تشكيل لجان فنية مختصة.وقال العبودي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، أن “معالجة لملفات العالقة تحتاج إلى جلوس كلا الطرفين بعيدا عن الأحزاب السياسية ليتمكن أصحاب الاختصاص الوصول إلى نتائج مرضية للجميع”.واوضح ان “ملف النفط […]

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