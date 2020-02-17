المرور تعلن افتتاح طريق في محيط التحرير والخلاني

2020/02/17 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، فتح الطريق من جسر السنك باتجاه ساحة الخلاني وتقاطع الحضرة القادرية.وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فتح الطريق من جسر السنك باتجاه ساحة الخلاني وباتجاه تقاطع الحضرة القادرية وهذا سيقلل من الضغط على جسر الصرافية وجسر باب المعظم”.وكانت […]

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