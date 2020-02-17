المرور تقرر منع حركة المركبات التي تحمل لوحات ’’فحص مؤقت’’ في عموم المحافظات

2020/02/17 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قررت مديرية المرور العامة، الإثنين (17 شباط، 2020) منع حركة المركبات التي تحمل لوحات ’’فحص مؤقت’’ في عموم المحافظات.

وذكرت المديرية، في بيان، أنها قررت "منع حركة المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت (اللوحة السوداء) في عموم المحافظات".

ونبهت إلى "حجزها في حال مخالفة التعليمات".

بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، الإثنين (17 شباط، 2020) على منح موظفي الخدمة الجامعية الحاصلين على اللقب "العلمي" تفرغاً ليوم واحد في الأسبوع .

واوضح مركز البحوث والدراسات التربوية في الوزارة، في بيان، أن &qu

بغداد اليوم - كربلاء

أطلقت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الإثنين (17 شباط 2020)، مبادرة تجاه المتظاهرين بتوزيعها الأعلام العراقية على الطلبة المتظاهرين في المحافظة.

وذكرت بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم) إن " قائد شرطة المحافظة اللواء احم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الإثنين (17 شباط 2020)، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع جنوب بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد

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