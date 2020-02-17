بينهم عربيان.. قوات كردية تحرر ثلاثة مختطفين احتجزوا في ’’مغارة’’ بين ديالى والسليمانية

2020/02/17 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أفاد مصدر أمني، الاثنين (17 شباط 2020)، بأن قوات الاسايش الكردية، حررت ثلاثة مواطنين مختطفين ومحتجزين في مغارة ضيقة في منطقة تقع بين محافظتي السليمانية وديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوات الامن الكردية (الاسايش) تمكنت من تحرير ثلاثة مواطنين كانوا مختطفين ومحتجزين في مغارة ضيقة بين منطقتي داودة وزنكنة، في منطقة كرميان".

وأضاف المصدر، أن "المختطفين الثلاثة هم كردي وعربيان"، مشيراً الى أن "الجهة التي أقدمت على احتجازهم لم يتسنَ معرفتهم".

بغداد اليوم-الانبار

أفاد مصدر أمني من محافظة الانبار، الاثنين (17 شباط 2020)، بانطلاق عملية أمنية عسكرية قرب بحيرة الثرثار غرب محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرقة المشاة السابعة، نفذت عملية عسكرية شمال نهر الفرات

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين (17 شباط 2020)، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين، لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة ومزاولة العمل فيها خلافاً لأحكام القانون.

وذكر ال

بغداد اليوم ـ البصرة

أكد قائد عمليات البصرة، الفريق قاسم نزال المالكي، الاحد، اتخاذ الاجراءات كافة لحماية المنشآت النفطية في المحافظة.

وقال المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحقول والمنشآت النفطية في محافظة البصرة تشكل ال

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