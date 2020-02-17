وزيرة التربية تمنح موظفي الخدمة الجامعية تفرغاً ليوم واحد في الاسبوع

2020/02/17 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، الإثنين (17 شباط، 2020) على منح موظفي الخدمة الجامعية الحاص...





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