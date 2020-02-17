الصين تخفض سعر الفائدة بسبب كورونا

2020/02/17 | 11:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل.

وعلل البنك القرار لأجل امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.

وقال البنك إنه قرر خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) مقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.

ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لخفض في سعر الفائدة القياسي للبلاد، والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس.

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