ترامب يهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع حلفائه

2020/02/17 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هدد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

وقال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، إن الرئيس ترامب "كلفني بتوضيح أن أي دولة تختار موردا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات".

وكان حلفاء وثيقون للولايات المتحدة في أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، أعلنوا أنهم لن يوقفوا تعاونهم مع "هواوي" لبناء شبكات الجيل الخامس، ولكنهم سيفرضون قيودا عليها.

وعلى الرغم من أن رد الولايات المتحدة العلني كان متحفظا، إلا أن تقارير إعلامية نقلت أن ترامب غاضب جدا من لندن.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو خلال مؤتمر الأمن في ميونخ السبت، بأن "هواوي" هي "حصان طروادة للمخابرات الصينية".

وتنفي شركة الاتصالات الصينية العملاقة بشدة المزاعم الأمريكية عن علاقتها بالحكومة الصينية، وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشنطن بأنه "تنمر اقتصادي".

ووجهت محكمة أمريكية الجمعة لشركة "هواوي" المزيد من التهم الجنائية المتعلقة بسرقة ملكية فكرية، إضافة إلى المزاعم السابقة بأن الشركة سرقت أسرارا تجارية من شركة "تي موبايل" الأمريكية للاتصالات.

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