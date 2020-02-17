القبض على تاجر اسلحة في بغداد

2020/02/17 | 11:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على احد تجار بالأسلحة بحوزته كمية كبيرة منها في احدى مناطق بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة ومن خلال متابعة احدى صفحات التواصل الاجتماعي لأحد المتهمين والذي يروج فيها لبيع وشراء الأسلحة وبعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم للمتهم، تمكنت من إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود في إحدى مناطق بغداد".

وبينت "ضبط بحوزته 15 مسدساً نوع 9ملم كولومبي المنشأ، ومسدس 9ملم نوع كلوك، وقنبلتين يدويتين هجوميتين، و150 إطلاق ٩ملم، و7 مخازن مسدس مختلفة الأنواع، و20 اطلاقة BKC، و10 اطلاقات سلاح نوع N4، وجهاز اتصال نوع هاتيرا، ونظارات تستخدم للتصوير الفيديو".

وأكدت انه "تم ضبط المبرزات وفق محاضر ضبط أصولية وتم توقيف المتهم وفق احكام المادة 24 من قانون الأسلحة".

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