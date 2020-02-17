تعرف على اسعار العملات الاجنبية في بغداد اليوم

2020/02/17 | 11:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على التوالي.

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