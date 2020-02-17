الصين تعلن تصنيع أول دواء قد يكون فعالًا ضد “كورونا”

2020/02/17 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات الصينية، إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس “كورونا” الجديد، فيما سمحت السلطات الصينية تداوله في الاسواق بسبب الظروف الاستثنائية.وذكرت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أن “الدواء يعرف باسم “Favipiravir أو Avigan”، مضيفة أنه “في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية […]

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