محافظ الديوانية يدعو المواطنين للتعاون من أجل كشف الفساد وجرائم الابتزاز

2020/02/17 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا محافظ الديوانية زهير علي الشعلان المواطنين كافة للتعاون من أجل كشف الفساد وجرائم الابتزاز التي يمارسها البعض في مؤسسات ودوائر المحافظة الحكومية وغير الحكومية لغرض الحد منها ومكافحتها.وقال الشعلان في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “الفساد اصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها والوقوف بموقف المتفرج ولهذا يتوجب […]

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