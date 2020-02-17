إجراء من وزيرة التربية بحق الحاصلين على اللقب “العلمي”

2020/02/17 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق وافقت وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، على منح موظفي الخدمة الجامعية الحاصلين على اللقب “العلمي” تفرغاً ليوم واحد في الأسبوع .وأوضح مركز البحوث والدراسات التربوية في الوزارة، في بيان، أن “هذا الإجراء يأتي لإحداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية لما يحقق التفاعل […]

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