2020/02/17 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم ببيع وشراء الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد، مشيرةً إلى ضبط 16 مسدساً ورمانتين هجوميتين وعتاد بحوزته.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من خلال متابعة احدى صفحات التواصل الاجتماعي لأحد المتهمين والذي يروج فيها ببيع وشراء الأسلحة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم نصب كمين محكم للمتهم أعلاه وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود في إحدى مناطق بغداد".

وأضاف البيان: "ضُبط بحوزته 15 مسدساً نوع 9 ملم كوالبي المنشأ ومسدس 9ملم نوع كلوك اوستريا المنشأ ورمانتين هجوميتين وعتاد نوع ٩ملم عدد (150 إطلاقة) و7 مخازن مسدس مختلفة الأنواع و20 إطلاقة BKC وعشرة إطلاقات سلاح نوع (N4) وجهاز اتصال نوع هاتيرا ونظارات تستخدم للتصوير الفيديو، تم ضبط المبرزات وفق محاضر ضبط أصولية وتم توقيف المتهم وفق أحكام المادة 24 من قانون الأسلحة".





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