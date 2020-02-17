2020/02/17 | 11:37 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز مرحلة الضغوط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 11:37.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز مرحلة الضغوط) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز مرحلة الضغوط) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: الشعب الإيراني سيتجاوز مرحلة الضغوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).