2020/02/17 | 11:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء 53 بالحشد الشعبي علي محمد، الاثنين، ان لواءه مستعد للتعامل مع أي طارئ في قضاء تلعفر، فيما أشار الى انه تم نصب كاميرا حرارية فوق قمة جبلية للسيطرة على القضاء من أربعة جوانب.وقال محمد في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى , ان “اللواء 53 بالحشد الشعبي مستعد للتعامل مع أي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 53 بالحشد يبدي استعداده لأي طارئ في قضاء تلعفر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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