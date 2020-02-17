نائب سابق لـ”العهد”: البلد سيتجه للمجهول في حال لم يصوت البرلمان على حكومة علاوي

2020/02/17 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب السابق احمد العباسي، الاثنين، أن مجلس النواب إذا لم يصوّت على حكومة محمد توفيق علاوي سيتجه البلد إلى المجهول.وقال العباسي في حديث لفضائية “العهد” إن “مجلس النواب العراقي إذا لم يصوّت على حكومة محمد توفيق علاوي سيتجه البلد إلى المجهول”، مبيناً ان “البرلمان اليوم يحسب للقوى السياسية المتضامنين […]

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