المرور: منع حركة مركبات الفحص المؤقت “اللوحة السوداء” بجميع المحافظات

2020/02/17 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية المرور العامة، الاثنين، منع تجوال مركبات الفحص المؤقت “اللوحة السوداء” في جميع المحافظات، وحجز المركبات المخالفة، داعيةً أصحاب تلك المركبات إلى مراجعة مواقع التسجيل لإكمال إجراءات معاملات مركباتهم.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “يُمنع منعاً باتاً تجوال المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت (اللوحة السوداء) في عموم العراق وتحجز […]

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