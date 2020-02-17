نائبة: علاوي نجح بإيجاد شرخ بين القوى الشيعية والسنية والكردية وسيمرر حكومته

2020/02/17 | 11:40 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاثنين , ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حقق ...

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