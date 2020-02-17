2020/02/17 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تعلن عن صدور قرار حكم بسجن عضو سابق في محافظة نينوى

المستقلة ..أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين عن صدور قرار حكم بسجن عضو أسبق في مجلس محافظة نينوى لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.

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