2020/02/17 | 11:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون تعلن عن اكتمال كابينة علاوي الوزارية

المستقلة ..اكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون غايب العميري، اكتمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبيناً بأنها كابينة "مستقلة".

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