ضربة موجعة لنفط الوسط بإصابة محترفه المغربي

2020/02/17 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى فريق نفط الوسط بكرة القدم ضربة موجعة بعد مباراة فريق أمانة بغداد في افتتاح الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بتعرّض لاعب الفريق المحترف المغربي زكريا الاسماعيلي الذي سجل هدف الفوز للفريق في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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