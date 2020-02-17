2020/02/17 | 11:43 - المصدر: عين العراق
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سجن مواطن بحريني 3 سنوات لحرقه العلم الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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