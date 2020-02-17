ذي قار.. زخم طلابي في الحبوبي وعودة تدريجية لدوائر الدولة

2020/02/17 | 11:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار شهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية، منذ يوم أمس الأحد واليوم الأثنين، زخما طلابيا إكتضت بهم ساحة الحبوبي، وسط هتافات كبيرة بتحقيق المطالب، فيما عادت الحياة بشكل تدريجي لمؤسسات الدولة التي مضى على توقفها ما يقارب الشهرين.وقال مراسل، "كلكامش برس" إن "هنك عدة دوائر قد شهدت عودة تدريجية في العمل والدوام وإنتظام الموظفين فيها، وسط حذر نسبي ومخاوف من وجود أي تصعيد يتعلق بالتظاهرات والتي قد يعيدها الى المربع الأول".وتابع، أن "دوائر التسجيل العقاري والضريبة ودائرة البيئة قد باشرت بالدوام وانتظم فيها الموظفون أمس الأحد واليوم الاثنين، فيما شهدت عودة تسيير القطارات في المحافظة بعد توقف دام 4 أشهر".وتأتي هذه الخطوات، بعد أن أعلن متظاهرو الحبوبي منذ أسبوعين على إعادة الدوام للمؤسسات والمدارس، وأكدوا بأن الإضراب عن الدوام هو إختيار وليس إجباري.وعلى الرغم من ذلك، شهد تقاطع البهو مساء أمس قطع وحرق للإطارات، ولكن عودة الحياة الى الناصرية بشكلها الحالي، متوقف على ما يجري بالمحافظة، وأي تصعيد يتعلق بالتظاهرات فقد يعيد الأمور من جديد الى أزمة جديدة يتم غلق الطرق والجسور ويعاد مشهد الحرق اليومي في المدينة.

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