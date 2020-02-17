باسم قاسم مقتنع بنتيجة الديربي

2020/02/17 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى المدير الفني لفريق الزوراء باسم قاسم عن رضاه بالنتيجة التي أنهى بها فريقه أولى مباريات الدوري الممتاز بالفوز على فريق الطلبة بهدف دون ردّ.

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