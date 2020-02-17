المرور تقرر منع حركة المركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت

2020/02/17 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، منع حركة المركبات التي تحمل لوحات (فحص مؤقت) في عموم المحافظات.

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