خبير “يبشر” بأزمة اقتصادية ستتحول إلى حرب.. ويدعو للاستفادة من 4 قطاعات “لاتتأثر”

2020/02/17 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا الخبير الاقتصادي طلال أبوغزالة، الدول العربية للاستفادة من الأزمة التي سيواجهها العالم قريبا، فيما كشف عن 4 قطاعات اقتصادية لاتتاثر بالازمة ويجب استغلالها.ودعا الخبير الاقتصادي في برنامج تعرضه شاشة روسيا اليوم، المسؤولين لتشكيل فرق عمل من أجل دراسة الأزمة التي ستتحول إلى حرب، ودراسة الفرص المتاحة لاستغلاها وتحويلها إلى مكاسب.[…]

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