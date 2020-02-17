صور .. الثلوج تدمر اربعة معارض للسيارات في محافظة اربيل

2020/02/17 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل يوم الاثنين عن انهيار اربعة معارض لبيع وشراء السيارات في القضاء جراء موجة الثلوج الكثيفة التي اجتاحت اقليم كوردستان مؤخرا.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم الحقوقي بيار محي الدين حمد امين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان 50 عجلة اضافة الى اربعة معارض للسيارات تعرضت الى الاضرار بسبب الموجة الثلوج.

واشار الى ان منذ بداية شهر شباط الجاري والى الان انقذت فرق الدفاع المدني 16 مواطنا و9 عناصر من قوات البيشمركةعلقوا وسط الثلوج.

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