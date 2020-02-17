بالوثائق.. العراق يتصدر الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا العام الماضي

2020/02/17 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تحدث فاتح يلدز السفير التركي في العراق، الاثنين (17 شباط 2020)، عن العلاقات بين العراق وتركيا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين من سنة 2012 الى 2019.





وتضمنت الجداول التي أظهرها السفير التركي في مؤتمر صحفي، بمقر السفارة التركية في بغداد، "حجم التجارة بين تركيا والعراق، حيث بلغت (مليار دولار اميركي)، من عام 2012 الى 2019، إضافة الى الحديث عن الفيزة التركية والالية الجديدة التي تخص العراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا".

وأظهرت الجداول "تصدر العراق الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا بالعام الماضي"، مشيرة الى أن "المجموع الكلي لعدد العقارات التي تم شرائها من قبل العراقيين في السنوات الخمس الأخيرة، هي 26.870".

أدناه الجداول الصادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية

بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، محمد البلداوي، الاثنين (17 شباط 2020)، ان خيار تمرير التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفي علاوي، خلال طرحها داخل مجلس النواب، مستبعد حتى اللحظة.





وقال البلداوي، في حديث خص به (

بغداد اليوم-متابعة

حذر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الاثنين (17 شباط 2020)، من عدم الالتفات الى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد، مشيراً الى أن هذا الامر يؤدي الى عدم استقرار الأوضاع.

وقال الحداد في تصريح صحفي، "إن حكومة م

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (117 شباط 2020)، عن صدور قرار حكم بسجن عضو أسبق في مجلس محافظة نينوى؛ لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات

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