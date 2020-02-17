انهيار مفاجئ يغلق مدخل إحدى مدن ديالى (صورة)

2020/02/17 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر محلي من محافظة ديالى، الإثنين (17 شباط 2020)، بان انهيار مفاجئ تسبب في اغلق مدخل مد...





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