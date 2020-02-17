2020/02/17 | 12:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معادلة الفقر البشعة تضع الاطفال على احد طرفيها في مشهد "النباشة" بالديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معادلة الفقر البشعة تضع الاطفال على احد طرفيها في مشهد "النباشة" بالديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معادلة الفقر البشعة تضع الاطفال على احد طرفيها في مشهد "النباشة" بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).