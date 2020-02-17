ايران: وضعنا أسس الديمقراطية والانتخابات في المنطقة

2020/02/17 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، بأن بلاده وضعت أسس الديمقراطية والبرلمان والانتخابات في المنطقة.

وقال روحاني في كلمة ألقاها خلال مهرجان "خوارزمي" الدولي الـ33 في طهران، إن "كل الإحصائيات تؤكد أن إيران تطوي اليوم مسيرة التطور".

وأكد أن "الشعب الإيراني يريد الاستقلال بكل معنى الكلمة"، مضيفا "علينا أن نتجاوز مرحلة الضغوط وسنحقق ذلك".

وكان روحاني أكد في وقت سابق أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"إرهابيي" البيت الأبيض بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه، ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 شباط الجاري.

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