بالفيديو.. ترامب يستعرض

2020/02/17 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

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دخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.

وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأميركي، سيقوم ترامب بدور رئيس السباق وإعطاء إشارة البدء لانطلاقه.

وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره.

ومن المتوقع أن يركب ترامب في سيارته الليموزين "الوحش" ليقوم سائقه بلفة كاملة في المضمار قبل بدء السباق الذي يشهده جمهور مؤلف من 100 ألف شخص.

وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترامب هم من محبي سباقات ناسكار الأميركية للسيارات.

وسوف تستغل حملة ترامب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.

#USAUSAUSA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸pic.twitter.com/yimCvveBND

— Eric Trump (@EricTrump) February 16, 2020

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