خبر سار من حكومة اقليم كوردستان للمعلمين والتدريسيين العقود

2020/02/17 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان يوم الاثنين ان حكومة الاقليم اصدرت كتابا رسميا يقضي بتثبيت المعلمين والتدريسيين العقود على الملاك الدائم.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان سكرتارية مجلس وزراء الاقليم اصدرت امس الاحد المصادف 16/2/2020 كتابا رسميا يحمل توقيع رئيس الوزراء مسرور بارزاني تقرر فيه تثبيت المعلمين والتدريسيين العقود على الملاك الدائم.

ودعا المتحدث وزارة التربية والتعليم في الاقليم الى تزويد وزارة المالية بالمعلومات التي تتعلق بالتدريسيين العقود لغرض استكمال اجراءات تثبيتهم.

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