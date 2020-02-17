الكشف عن مبادرة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين رداً على صفقة ترامب

2020/02/17 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم دول أوروبية عدّة الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك رداً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بحسب الإعلام العبري.وأكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن لوكسمبورغ تقف على رأس مجموعة من الدول الأوروبية التي تسعى للدفع قدماً بمشروع اعتراف أوروبي بفلسطين خلال لقاء وزراء الخارجية […]

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