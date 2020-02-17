هل هناك علاقة بين التمارين الرياضية وآلام الكلى؟

2020/02/17 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، عن وجود علاقة بين التمارين الرياضية وآلام الكلى.وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الكثير من التمارين الرياضية، قد يكونوا أقل عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن، بالمقارنة مع من هم قليلي الحركة، بحسب وكالة رويترز.وتابع الباحثون، معدو الدراسة، ما يقرب من 200000 مواطن تايواني بالغ، لا يعانون من مرض الكلى […]

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