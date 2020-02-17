2020/02/17 | 12:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن اصدار محكمة جنايات النجف أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في المحافظة.

وقال مجلس القضاء في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة تلقوا أحكاما عقابية من قبل محكمة جنايات النجف".

وأضاف ان "الأول تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات مع غرامة مالية مقدارها 15 مليون دينار بعدما ضبط بحوزته 19 غراما من مادة المثيل امفيتامين وانبولات تعاطٍي".

وبين أن "المدان الثاني حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات بعدما ضبط داخل داره 246 قرصا طبيا من مادة الامفيتامين المخدرة".

واشار الى أن "المحكمة ادانت المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات النجف تصدر أحكاما مختلفة بحق متاجرين اثنين بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات النجف تصدر أحكاما مختلفة بحق متاجرين اثنين بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).