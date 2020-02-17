المخابرات العراقية تكشف امتلاكها

2020/02/17 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي (قوات النخبة)، الإثنين، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر داعش الإرهابية.

المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، قال ان المعطيات التي حصلوا عليها يمكن ان تستفيد منها الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي.

ورغم أن النعمان لم يكشف الكثير من التفاصيل حول هذه البيانات، قال إن "استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية".

وأضاف، أن "الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق".

وبيّن النعمان أن "قاعدة البيانات أصبحت مصدراً تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيط الاقليمي والمحيط الدولي".

وشدد على أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابئ العصابات الإرهابية وملاحقتهم".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي السبت الماضي، عن أن قواته قتلت 10 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية إنزال جوي في منطقة حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.





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