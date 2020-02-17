تحالف سائرون: كابينة محمد توفيق علاوي اكتملت وهي “مستقلة”

2020/02/17 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون غايب العميري، اكتمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال العميري، إن كابينة علاوي مستقلة حسب المعلومات المؤكدة، لكن هناك بعض القوى تحاول الرجوع بالتشكيلة الوزارية الى المربع الأول، من اجل خضوع عدد من الوزارات لها، لافتاً إلى ضرورة ان تعي تلك الأحزاب خطورة هذه المرحلة وتطلق حرية الاختيار لعلاوي في تشكيل الكابينة.

وطالب العميري رئيس الوزراء المكلف بإعلانه تحمل المسؤولية الكاملة امام الشعب العراقي في تشكيل الكابينة الوزارية في ظل وجود اتهامات وتسقيط وتشويه لبعض الكتل السياسية التي تحاول ان تجعل العجلة تدور من اجل خروج العراق من هذا المأزق.

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