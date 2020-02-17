بغداد تتخذ التدابير لمواجهة خطر الفيضانات

2020/02/17 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عقدت لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد اجتماعها الاول، الاثنين، برئاسة محافظ بغداد محمد العطا لتدارس الاستعدادات من أجل موسم الفيضانات هذا العام.وقال بيان للمحافظة، تلقته العهد نيوز، ان “الاجتماع كان برئاسة العطا وحضره ممثلو وزارات الداخلية والصحة والموارد المائية، حيث اكد العطا، ان “الاستعدادات قائمة سواء كانت هناك فيضانات […]

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