2020/02/17 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت محكمة جنايات النجف أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين ضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة في المحافظة.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن “مدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة تلقوا أحكاما عقابية من قبل محكمة جنايات النجف”، لافتا إلى أن “الأول تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات مع غرامة مالية مقدارها 15 مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات النجف تصدر أحكاما مختلفة بحق متاجرين بالمواد المخدرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات النجف تصدر أحكاما مختلفة بحق متاجرين بالمواد المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).