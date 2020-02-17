2020/02/17 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف العراقي (TBI) اختتم عام 2019 بنجاح زيادة قدرها 12% في الإيرادات

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أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، الاثنين، تحقيق أرباح صافية قدرها 556 مليون دولاراً أميركياً لعام 2019، وتحقيق عوائد بقيمة 673 مليون دولار أمريكي خلال العام نفسه، وفيما بين أن القيمة الإجمالية لأصول المصرف وصلت خلال 2019 إلى 29 مليار دولار أميريكي بزيادة بنسبة 27% مقارنة بالعام 2018، أشار إلى أن إجمالي القروض التي قدمها المصرف وخصصت لدعم المؤسسات والأجهزة الحكومية بلغت 1.9 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.

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